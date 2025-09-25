quinta-feira, 25/09/2025

Belmar Fidalgo recebe o Campeonato Estadual de Futebol de PC

Competição reúne quatro equipes e reforça o papel do esporte como ferramenta de cidadania e superação

Milton
Publicado por Milton
FOTO: ESPORTEMS

Começa nesta quinta (25) no Belmar Fidalgo, em Campo Grande, o Campeonato Estadual de Futebol PC, modalidade adaptada para atletas com paralisia cerebral. Quatro equipes participam: CAIRA/FUNESP, ADD, CEMDEF e ATIVA MS, em disputas até domingo (28). O evento tem chancela da ANDE e apoio da Funesp, sendo parte oficial do calendário nacional. Destaque para o CAIRA/FUNESP, atual campeão brasileiro.

Com regras específicas e jogos eletrizantes, o torneio une competição e inclusão. A iniciativa faz parte da política Movimenta Campo Grande, via Programa Futuro Paralímpico. “É mais que esporte, é transformação social”, afirma Sandro Benites, da Funesp.

As partidas prometem emoção, talento e valorização do paradesporto. A entrada é gratuita e aberta ao público.

CATEGORIAS:
ESPORTE

