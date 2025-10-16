BELA VISTA: Prefeitura e DNIT discutem melhorias viárias na avenida internacional

Durante a visita técnica, foram avaliadas as intervenções que serão realizadas na principal via de acesso à fronteira, que terá papel estratégico com o avanço da Rota Bioceânica e a intensificação do trânsito aduaneiro entre Brasil e Paraguai.

A Prefeitura Municipal de Bela Vista recebeu nesta quarta-feira (15) representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MS) e da empresa Madeplant para discutir as adequações necessárias na Avenida Internacional. O encontro contou com a presença do prefeito Gabriel Boccia, secretários municipais e os engenheiros Euro Nunes, superintendente do DNIT em Mato Grosso do Sul, e Gustavo Lobo, representante da Madeplant.

Entre as melhorias previstas estão a instalação de uma balança de pesagem de veículos, a implantação de um semáforo na esquina da Rua Duque de Caxias, acesso e sinalização para o pátio de caminhões, além de iluminação e construção de ciclovia no trecho urbano da avenida.

As adequações fazem parte do planejamento conjunto entre o município, o DNIT e a Receita Federal, que pretende ampliar a capacidade logística da aduana de Bela Vista, tornando-a apta a receber o trânsito de cargas agrícolas e de exportação.

Segundo o prefeito Gabriel Boccia, “essas obras representam um passo essencial para o desenvolvimento econômico da cidade, garantindo mais segurança no tráfego e preparando Bela Vista para um novo ciclo de crescimento com a Rota Bioceânica”.