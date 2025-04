Bêbado dorme no topo de torre de 46 metros e é resgatado pelos Bombeiros

Um homem de aproximadamente 30 anos causou grande mobilização no bairro Santo Amaro ao escalar uma torre de 46 metros durante a madrugada desta quinta-feira (17) e adormecer no topo da estrutura em Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 3h30, quando moradores notaram a presença do indivíduo e acionaram os bombeiros.

Segundo o segundo tenente Vinícius Castro, ele estava visivelmente embriagado e resistiu inicialmente ao resgate. “Ele estava bastante alterado e não quis muita conversa”, relatou o oficial. Ele pulou o muro da torre, que é protegido por arame farpado, e escalou até uma plataforma no alto, onde foi encontrado dormindo.

Apesar da altura e do risco, ele não apresentava sinais de tentativa de suicídio. Após negociação, concordou em descer com auxílio da equipe. O resgate foi realizado com técnicas de rapel e terminou sem ferimentos.

Após ser retirado da estrutura, o homem foi encaminhado para avaliação médica. Este é o segundo caso do tipo registrado na mesma semana em Campo Grande.