quinta-feira, 15/01/2026

Bazar Etiqueta Amarela inicia hoje com descontos imperdíveis no Bosque dos Ipês

O início do ano costuma trazer uma série de compromissos financeiros para as famílias, como material escolar, IPVA, IPTU e outras despesas fixas, mas quem busca economizar já pode aproveitar oportunidades especiais: começa hoje, 15 de janeiro, a primeira edição de 2026 do Bazar Etiqueta Amarela, no Shopping Bosque dos Ipês, que vai até o dia 18 de janeiro, oferecendo descontos de até 70% em diversos segmentos. A ação, já tradicional no calendário promocional do shopping, se destaca por reunir variedade, preços atrativos e a chance de fazer compras inteligentes logo no começo do ano, sem comprometer o orçamento. Entre as ofertas, a Chilli Beans participa com 20% de desconto em armações com lente de grau, enquanto a Riachuelo apresenta camisetas a partir de R$ 39,99 e a Liz Bijuterias oferece brincos, anéis e colares a partir de R$ 7,99.

No setor de beleza, O Boticário traz kits de proteção solar e itens pós-sol com preços promocionais, e a Rosa Make participa com descontos em produtos como gel para virilha, espuma facial e kits especiais. A área de alimentação também entra na promoção: o Spoleto oferece pratos selecionados como massas e saladas com valores reduzidos, e a My Cookies apresenta combos de cookies com café, cappuccino ou suco a preços especiais.

Além dessas opções, o bazar reúne ofertas em brinquedos, moda, cama, mesa e banho, garantindo economia para toda a família. Para quem gosta de promoções e deseja aproveitar oportunidades, o destino é claro: Shopping Bosque dos Ipês. O centro de compras fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, bairro Novos Estados, em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3004-5555, pelo site bosquedosipes.com ou pelo Instagram @bosquedosipes.

