Bataguassu brilha com Diego Souza e Cambalhota na TVE

A Associação Atlética Bataguassu (AA Bataguassu) ganhou espaço no tradicional programa Giro do Esporte, da TVE Cultura, e apresentou as novidades para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025. Com foco na valorização do futebol regional, a atração destacou dois personagens que prometem movimentar o cenário esportivo estadual.

O técnico Diego Souza, que assumiu o time em julho, falou sobre a preparação intensa do elenco para a estreia contra o Comercial no dia 30 de agosto. Segundo ele, o objetivo é claro: conquistar o acesso à elite estadual.

Outro destaque foi o retorno de Marquinhos Cambalhota aos 49 anos. O experiente atacante, que já jogou no Japão e enfrentou um terremoto no auge da carreira, emocionou ao contar sua história de superação.

A entrevista ainda contou com o diretor de futebol Manu, que detalhou a nova fase de gestão do clube e a estratégia para reacender a paixão da torcida. O programa serviu como vitrine para um projeto que vai além das quatro linhas.