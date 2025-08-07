Barcelona tira braçadeira  de Ter Stegen após impasse com LaLiga

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (7) a retirada da braçadeira de capitão de Marc-André ter Stegen, após o goleiro se recusar a autorizar o envio de seus exames médicos à LaLiga. A atitude do alemão, lesionado nas costas, impediu o clube de usar um recurso que permite abater parte de seu salário das regras do Fair Play Financeiro — o que viabilizaria a inscrição de reforços como Joan García e Szczesny.
A decisão gerou forte insatisfação na diretoria, que abriu um processo disciplinar contra o jogador e o afastou da capitania, agora nas mãos de Ronald Araujo. O clube estuda inclusive medidas legais contra Ter Stegen, que ficará fora dos gramados por pelo menos três meses.
Segundo o jornal Mundo Deportivo, o atleta teria recusado deliberadamente cooperar com o clube, em meio à chegada de novos concorrentes para o gol. O impasse ocorre às vésperas do Troféu Joan Gamper, evento simbólico em que o capitão costuma discursar à torcida. A ausência de Ter Stegen, neste contexto, intensifica dúvidas sobre seu futuro no Barça, com contrato até 2028 e salário elevado.