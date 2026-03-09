Banda Sintonia Show: O fenômeno de Campo Grande que conquista os palcos de MS

De Campo Grande (MS), a Banda Sintonia Show consolidou-se como um dos nomes mais fortes quando o assunto é energia e profissionalismo. Com uma proposta que vai muito além de apenas música, o grupo oferece uma experiência sensorial completa, unindo um repertório eclético, coreografias envolventes e um visual impecável em cada apresentação.

Versatilidade que atravessa gerações

O grande trunfo da banda é sua capacidade de adaptação. O repertório é um verdadeiro “camaleão” musical, interpretando sucessos nacionais e internacionais em ritmos que passam pelo sertanejo, axé, pop rock, samba, flashback e muito mais. Tudo isso é personalizado de acordo com o perfil de cada público, garantindo que ninguém fique parado.

Um Show à Parte

Para entregar uma performance de alto nível, a Sintonia Show conta com um time de talentos que agora brilha com novos integrantes no palco:

Vocais : Comandados por Nathalia Abreu e Jorge Brunno , que trazem carisma e técnica vocal apurada para o show.

: Comandados por e , que trazem carisma e técnica vocal apurada para o show. Instrumental : Uma base sólida que agora conta com Tiago Azevedo na bateria, além de guitarra e contrabaixo.

: Uma base sólida que agora conta com na bateria, além de guitarra e contrabaixo. Ballet : As coreografias ficam por conta de um corpo de baile vibrante composto por Silas Miranda , Erick Torres , Mariana Torres e a talentosa Lorena Brasil .

: As coreografias ficam por conta de um corpo de baile vibrante composto por , , e a talentosa . Visual: Figurinos variados que mudam conforme o estilo musical executado, elevando a estética e o brilho do espetáculo.

Sucesso absoluto no Carnaval 2026

A temporada de Carnaval deste ano foi uma verdadeira maratona de sucesso por Mato Grosso do Sul. A banda iniciou as festividades no dia 07 de fevereiro em São Gabriel do Oeste, onde realizou uma matinê animada e um show principal eletrizante.

A jornada continuou no dia 13 de fevereiro em Selvíria, levando o melhor do ritmo carnavalesco para a região. Para fechar com chave de ouro, o grupo comandou a festa em Rio Verde nos dias 14 e 15 de fevereiro, garantindo a alegria dos foliões até o último minuto.

“Oferecemos nossos serviços para uma ampla gama de eventos, incluindo formaturas, casamentos, eventos corporativos e confraternizações. Embora nosso portfólio abranja diversas ocasiões, nossa atuação se destaca em formaturas, casamentos e celebrações. Além disso, participamos de eventos como carnaval e réveillon, tendo, inclusive, realizado a festa de réveillon em Cassilândia. Nosso foco também inclui eventos para formaturas e prefeituras”, destaca Jorge Brunno, vocalista da banda.

Serviço

Quer levar essa energia para o seu evento? Entre em contato com a produção:

Instagram : @banda_sintonia_show

: @banda_sintonia_show E-mail : bandasintoniashow@gmail.com

: bandasintoniashow@gmail.com Telefones : (67) 99247-4471 (Jorge) (67) 99266-0089 (Nathalia)

:

