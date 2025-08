Avô busca patrocínio para neto disputar bicampeonato no Rio de Janeiro

Lucas Lopes Rodrigues, jovem prodígio do Jiu-jitsu, tem se destacado em competições nacionais e internacionais. Com apenas 12 anos, o atleta natural de Ladário, Mato Grosso do Sul, busca o bicampeonato mundial no Rio de Janeiro em setembro. Para isso, seu avô e responsável, Paulo Sérgio, luta por patrocínios e realiza ações como a venda de garrafas e rifas, a fim de arrecadar recursos para custear as despesas de viagem, alimentação e hospedagem.

Lucas é considerado uma promessa do esporte e, além do Jiu-jitsu, treina judô para aprimorar sua técnica. Em sua curta trajetória, já conquistou títulos importantes, incluindo o bicampeonato brasileiro e o título mundial em 2024. O atleta, que vem se destacando em competições de alto nível, é descrito por seu avô como determinado: “Ele quer sempre enfrentar o melhor, e não importa a distância, eu sempre levo”. Agora, o objetivo é seguir com essa trajetória vitoriosa e conquistar mais um título internacional.

O apoio financeiro é crucial para que o jovem consiga competir com os melhores e continuar a crescer no esporte.