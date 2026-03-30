Avião faz pouso de emergência em plantação de milho no MS

Polícia Civil investiga causas do incidente

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência nesta segunda-feira (30) em uma plantação de milho em Antônio João (MS). Seis pessoas estavam a bordo e foram levadas ao hospital municipal, sendo que três delas foram transferidas para o Hospital Regional de Ponta Porã. O piloto precisou arremeter antes de conseguir aterrissar na área rural, segundo o secretário municipal de Saúde. Dois ocupantes, Lucas Antunes, de 34 anos, e Landolfo Fernandes Antunes Neto, de 2 meses, receberam alta após atendimento.

Informações iniciais indicam que não houve ferimentos graves. A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias do incidente e as condições da aeronave. As autoridades seguem apurando a dinâmica do pouso e possíveis causas do acidente.