quarta-feira, 20/08/2025

Avião da Força Aérea dos EUA faz pouso em Porto Alegre

Milton
Publicado por Milton
Foto: André Ávila / Agência RBS

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), sem marcações visíveis, causou estranhamento ao pousar na terça-feira (19) em dois aeroportos brasileiros. A aeronave chegou primeiro a Porto Alegre às 17h13, vinda de Porto Rico, e depois seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde aterrissou às 21h48. Segundo as concessionárias Fraport e GRU Airport, os pousos foram autorizados pelo Ministério da Defesa e ocorreram sem intercorrências.

Apesar da movimentação incomum, a Polícia Federal afirmou que realizou o “controle migratório padrão” e garantiu que “nada de anormal ocorreu”. A aeronave deve permanecer em solo paulista por dois dias. Até o momento, o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira e representantes diplomáticos dos EUA não esclareceram os objetivos da missão.

O silêncio das autoridades sobre o motivo da operação alimenta especulações, mas nenhuma irregularidade foi confirmada oficialmente.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

