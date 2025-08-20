Avião da Força Aérea dos EUA faz pouso em Porto Alegre

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), sem marcações visíveis, causou estranhamento ao pousar na terça-feira (19) em dois aeroportos brasileiros. A aeronave chegou primeiro a Porto Alegre às 17h13, vinda de Porto Rico, e depois seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde aterrissou às 21h48. Segundo as concessionárias Fraport e GRU Airport, os pousos foram autorizados pelo Ministério da Defesa e ocorreram sem intercorrências.

Apesar da movimentação incomum, a Polícia Federal afirmou que realizou o “controle migratório padrão” e garantiu que “nada de anormal ocorreu”. A aeronave deve permanecer em solo paulista por dois dias. Até o momento, o Ministério da Defesa, a Força Aérea Brasileira e representantes diplomáticos dos EUA não esclareceram os objetivos da missão.

O silêncio das autoridades sobre o motivo da operação alimenta especulações, mas nenhuma irregularidade foi confirmada oficialmente.