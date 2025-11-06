quinta-feira, 6/11/2025

Autódromo do Rio promete traçado veloz e espaço para 120 mil fãs

Traçado veloz com quatro retas e dez curvas

Milton
Publicado por Milton
Vista aérea do novo Autódromo de Guaratiba, no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação

O novo Autódromo do Rio, localizado no Parque de Guaratiba, foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira na Cidade das Artes. Com capacidade para 120 mil espectadores, o projeto prevê obras a partir do primeiro trimestre de 2026 e duração estimada de dois anos.

O traçado de 4,7 km terá quatro retas e dez curvas, privilegiando ultrapassagens e velocidades médias de 241 km/h. A pista segue as normas FIA Grau 1 e FIM Grau A, apta a receber as principais categorias de automobilismo e motociclismo internacional.

A estrutura permanente contará com arquibancadas, estacionamento, heliponto, camarotes, lojas, paddock e boxes. A concepção é da Populous, empresa que já trabalhou em Silverstone e na arena Sphere em Las Vegas. O projeto prevê ainda soluções sustentáveis, como telhados verdes, reuso de água e iluminação em LED.

O autódromo será integrado ao sistema de BRT e deve se tornar um novo ícone esportivo da cidade, atraindo eventos de Fórmula 1, Motovelocidade e Formula Indy. O investimento privado de R$1,3 bilhão reforça o compromisso com a modernização e revitalização do automobilismo carioca.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Hacker em hotel desvia R$ 813 milhões do sistema financeiro

Milton - 0
A Polícia Federal realizou a segunda fase da Operação Magna Fraus, visando um grupo responsável por desviar R$ 813 milhões de reservas financeiras usadas...
Leia mais

Cresce número de casais homoafetivos no Brasil

Milton - 0
O casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil aumentou significativamente na última década, embora ainda represente menos de 1% das uniões conjugais. Segundo...
Leia mais

Lula sanciona lei que cria o Sistema Nacional de Educação

Milton - 0
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar nº 220, que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE). A nova legislação...
Leia mais

Zeca do PT reconhece quatro personalidades com o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense

ANELISE PEREIRA - 0
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou, na noite dessa quarta-feira (29), a tradicional entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia