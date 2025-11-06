Autódromo do Rio promete traçado veloz e espaço para 120 mil fãs

O novo Autódromo do Rio, localizado no Parque de Guaratiba, foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira na Cidade das Artes. Com capacidade para 120 mil espectadores, o projeto prevê obras a partir do primeiro trimestre de 2026 e duração estimada de dois anos.

O traçado de 4,7 km terá quatro retas e dez curvas, privilegiando ultrapassagens e velocidades médias de 241 km/h. A pista segue as normas FIA Grau 1 e FIM Grau A, apta a receber as principais categorias de automobilismo e motociclismo internacional.

A estrutura permanente contará com arquibancadas, estacionamento, heliponto, camarotes, lojas, paddock e boxes. A concepção é da Populous, empresa que já trabalhou em Silverstone e na arena Sphere em Las Vegas. O projeto prevê ainda soluções sustentáveis, como telhados verdes, reuso de água e iluminação em LED.

O autódromo será integrado ao sistema de BRT e deve se tornar um novo ícone esportivo da cidade, atraindo eventos de Fórmula 1, Motovelocidade e Formula Indy. O investimento privado de R$1,3 bilhão reforça o compromisso com a modernização e revitalização do automobilismo carioca.