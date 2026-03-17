Auster Nutrição Animal fecha 2025 com faturamento recorde

Empresa planeja crescimento de dois dígitos em 2026

A Auster Nutrição Animal encerrou 2025 com faturamento de R$ 485 milhões, 17% acima do ano anterior, mesmo diante de crédito restrito, juros altos e desafios do agronegócio. O CEO Paulo Portilho destaca a boa gestão de custos das matérias-primas, quase todas dolarizadas, e a manutenção do foco na rentabilidade da empresa. A companhia investiu em soluções de nutrição animal personalizadas, aumentando a eficiência e fortalecendo parcerias com clientes tradicionais e novos.

O crescimento do mercado brasileiro de proteínas animais, especialmente frangos e suínos, impulsionou a demanda e contribuiu para o desempenho recorde da Auster. Em 2025, as soluções da empresa foram utilizadas na produção de 18 a 19 milhões de toneladas de rações, 2 a 3 milhões a mais que no ano anterior. Para 2026, a expectativa é de novo crescimento de dois dígitos, mantendo a competitividade e o foco em inovação e pesquisa.

A empresa planeja ampliar a capacidade de produção em até 25%, passando de 3.200 para 3.700 toneladas mensais. Serão investidos R$ 20 milhões em automação da linha de embalagens e instalação de nova linha de produção. Portilho ressalta que a Auster atua em um setor sempre em expansão, ligado à alimentação saudável e à produtividade do agronegócio. A estratégia combina tecnologia, gestão eficiente e atendimento personalizado, garantindo resultados sólidos e sustentabilidade para os próximos anos.