terça-feira, 18/11/2025

Audiência Pública discute direitos das religiões de Matriz Africana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Câmara Municipal de Campo Grande (MS)

A Câmara Municipal de Campo Grande sediou, nesta segunda-feira (17), uma Audiência Pública para debater os direitos e o respeito às religiões de Matriz Africana. Líderes religiosos, pesquisadores, Ministério Público e representantes de movimentos sociais participaram do encontro, que abordou racismo religioso, intolerância e políticas públicas.

A vereadora Luiza Ribeiro destacou a exclusão e a violência sofridas por crianças em escolas e terreiros, reforçando a importância de garantir direitos e promover respeito. Demandas como a criação de uma delegacia especializada e a preservação da Praça do Preto Velho foram discutidas.

Representantes de entidades como o Instituto Yalodê e a Fecams reforçaram a necessidade de conscientização da sociedade e de medidas legais para proteger os povos de Axé. O debate também destacou o crescimento das religiões de matriz africana e a importância de políticas de igualdade e combate à intolerância.

