Atletas da Assumagir representam MS em competição de ginástica rítmica

De 23 a 27 de julho, a equipe da Associação Sul-Mato-Grossense de Ginástica Rítmica (Assumagir) representa Mato Grosso do Sul em uma competição nacional em Rondonópolis (MT). Formado por meninas dedicadas, o grupo enfrenta o desafio de arcar com os custos da viagem e precisa de apoio financeiro para garantir presença no evento.

O projeto, que transforma vidas, é comandado por ex-alunas da Rede Municipal de Campo Grande, incentivadas ainda na infância. Hoje professoras, elas compartilham o que aprenderam com novas gerações de ginastas.

“A ginástica abriu portas para mim. Agora, quero abrir caminhos para outras meninas”, disse a professora Marcelly Trindade, de 20 anos.

Famílias e apoiadores reforçam a importância social da iniciativa. A Assumagir busca parceiros para manter o projeto ativo. Interessados podem ajudar pelo telefone (67) 99158-0133 ou pelo Instagram @assumagirms.