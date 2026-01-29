quinta-feira, 29/01/2026

Ataque a tiros mata funcionária de funerária na fronteira

Violência cresce na cidade fronteiriça

Milton
Publicado por Milton

Um funcionário de funerária foi morto a tiros nesta quarta-feira em Ponta Porã enquanto se deslocava em um veículo da empresa próximo ao Cemitério Municipal Cristo Rei, na região próxima ao Estádio Aral Moreira, marcando o quarto homicídio registrado na cidade em poucas horas. Identificado preliminarmente como “Miro”, ele estava acompanhado do filho, que conseguiu fugir ileso em meio aos disparos, segundo relatos de vizinhos. Testemunhas afirmam que homens armados emboscaram o veículo, abrindo fogo diretamente contra ele.

A polícia militar e civil isolou a área para que peritos realizassem a perícia, buscando evidências que levem à identificação dos responsáveis. O caso aumenta a sensação de insegurança na cidade fronteiriça, que enfrenta uma preocupante escalada de crimes violentos. Autoridades locais ainda não divulgaram detalhes sobre possíveis suspeitos ou motivação do ataque.

Moradores expressaram choque e preocupação com a sucessão de homicídios nas últimas horas, enquanto o cemitério e arredores permanecem sob vigilância. A investigação segue em andamento e a comunidade aguarda respostas rápidas.

Foto: #UrundeyFM

