Atacante Eduardo Tanque desencanta e marca no Estadual

Após três jogos sem marcar, atacante garante vitória do Operário e celebra confiança da comissão técnica

Foto: EsporteMS

Após marcar seu primeiro gol no campeonato estadual, o centroavante Eduardo Tanque celebrou a vitória do Operário e destacou a importância do coletivo e da confiança da comissão técnica.

Ele declarou estar muito feliz, principalmente pelo resultado do time, agradecendo ao treinador Massaro pelo apoio e pela confiança depositada. “Sou centroavante, então tive paciência, trabalhei a semana inteira para esse momento e nada melhor que a vitória”, afirmou, ressaltando que seu gol coroou uma noite incrível.

Sobre a expectativa pessoal, Eduardo explicou que não se preocupa excessivamente em marcar, apesar de ser sua função como camisa 9. “Primeiramente penso no grupo, no coletivo. O grupo fez um excelente jogo, e o professor deixou tudo mastigado para a gente”, comentou.

Ele reforçou o objetivo do Operário: seguir a sequência de vitórias e lutar pelo título do campeonato.

