Assinaturas de café ganham espaço nos escritórios

O mercado de café por assinatura, já consolidado entre consumidores domésticos, agora avança com força no setor corporativo. Com a crescente valorização de ambientes de trabalho mais acolhedores e experiências sensoriais diferenciadas, empresas estão investindo em serviços que oferecem grãos especiais diretamente nos escritórios.

Pioneiros como o Moka Clube e o Grão Gourmet, que popularizaram o modelo entre entusiastas de cafés de origem, agora inspiram grandes marcas a seguirem o mesmo caminho no B2B. A Nespresso Professional, por exemplo, oferece máquinas sem custo e frete gratuito, condicionados ao volume de cápsulas adquiridas.

Já o Grupo Grancoffee aposta no Astro Bio, café orgânico servido em máquinas automáticas, com insumos sustentáveis. Para além do sabor, as empresas buscam agregar valor ao momento da pausa, transformando o café em um diferencial de bem-estar e engajamento.

Com microlotes premiados, fichas técnicas e até cadernos de degustação, o café corporativo nunca foi tão especial.