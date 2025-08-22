Asilo São João Bosco realiza Noite de Massas no dia 6 de setembro

Noite de Massas reúne sabores, alegria e solidariedade no dia 6 de setembro

Evento tem como objetivo de implementar melhorias na manutenção do Asilo São João Bosco

Com o intuito de ampliar as formas de arrecadação que colaboram com a manutenção do Asilo São João Bosco, a instituição promove, no dia 6 de setembro, sua tradicional Noite de Massas. Com um buffet livre e jantar dançante, a vendas dos ingressos será revertida em melhorias na infraestrutura do Asilo, que atualmente atende cerca de 90 idosos.

A presidente da instituição, Isislene Magalhães, explica que eventos como esse fazem parte da estratégia contínua de arrecadação financeira junto à sociedade. “Essa é uma forma da comunidade se unir para apoiar uma causa nobre. Acreditamos que iniciativas como essa são fundamentais para buscar sempre a melhoria nos serviços prestados pelo Asilo, onde cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença”, avalia. Isis lembra que a manutenção das atividades depende do Fundo Municipal do Idoso (30%) e de doações da população (70%).

Para o evento, a equipe de colaboradores voluntários já tem se preparado antecipadamente. O cardápio contará com pratos como lasanha, cannelloni, rondelli, entre outros. O jantar será servido das 20 às 22 horas mas a festa segue com muita música e dança. O evento será rolha livre, ou seja, os convidados podem trazer sua própria garrafa de vinho e, no local, haverá venda de bebidas. O valor do convite individual é de R$ 60 por pessoa e crianças até 7 anos não pagam. Os convites são limitados e podem ser adquiridos pessoalmente no Asilo, na Rua José Nogueira Vieira, 1900, Bairro Tiradentes ou pelo telefone (67) 3345-0500 e 98402-7626, esse com whatsapp.

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos que, em 2025, completa 102 anos de missão social. Atualmente, atende cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, seis refeições diárias, cuidadores 24 horas, e serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, além de atividades recreativas, culturais e religiosas, e apoio emocional e espiritual.

Como ajudar:

Doações via Pix: doe@asilosjb.org.br

Participação em eventos beneficentes e bazares

Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas (das 6h às 18h)

Destinação de parte do Imposto de Renda

Como voluntário ou visitante: visitas diárias (das 9h às 10h30 ou das 15h às 16h30)

Compras no Bazar do Asilo São João Bosco:

Segunda a sexta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Sábado: 8h às 11h