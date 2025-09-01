As Dez Mais

Segunda, 1º de setembro de 2025.

Manchetes do CORREIO DO ESTADO – único diário que circula hoje em Campo Grande: STJ livra bando de ‘megasena’ para filhos de desembargador; Emendas põem parlamentares de MS na mira do STF; CASO EMANUELY: Estado foi falho ao dar liberdade a estuprados, avalia especialista.

Inmet emitindo ‘alerta amarelo’ para hoje: tempestades em parte do MS até o fim da noite de hoje com ventos de até 50 KM/h nas regiões norte, oeste e sul de MS, risco de queda de granizo, estragos em lavouras, quedas de árvores e alagamentos. Depois: clima seco, umidade relativa baixa.

O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu sexta-feira, aos 46 anos, em acidente durante salto de paraquedas no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, em São Paulo. Era filho do desembargador aposentado Ivan Sartori , ex-presidente do TJSP e sócio administrador do escritório Levy Sartori Advogados Associados.

O paraquedas quando enguiça o passageiro chega mais rápido. A morte de Marcelo Sartori foi o segundo acidente fatal em Boituva em menos de um mês. O primeiro matou o empresário mineiro Thomas Storino Britis, de 44 anos, sócio proprietário e CEO da Voluy, empresa de distribuição de fibra ótica que atua em Porto Alegre-RS, e Santa Rita e Itajubá, em Minas.

A justiça deverá decretar a invalidade das multas eletrônicas em Campo Grande. Se não ‘o’ fez, deverá fazê-lo em breves dias. Se isso acontecer a devolução deverá ser algo em torno de 40 milhões de reais.

Final de semana de rumores nas redes sociais que Donalde Trump teria morrido. Foi um corre-corre. Lincaram os rumores da morte dele à promessa da cantora Alcione de que faria uma ‘macumba’ para exterminá-lo. Disseram até que “Se, de fato Trump morreu, Alcione mereceria o Prêmio Nobel da Paz”.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou desde sábado o reforço do monitoramento na casa do ex-presidente Bolsonaro, para evitar qualquer possibilidade de fuga. As novas medidas são: Vistoria de veículos que entram ou saem da residência e vistoria presencial na área externa da casa. Bolsonaro vai à julgamento amanhã, terça-feira.

O ex-governador Reinaldo Azambuja entra sexta-feira – dia 5 – no PL (Partido Liberal). Festa marcada para o Clube Nipo às 16 horas. Ele continua sendo o 1º voto para senador, mas garantiu na FGM-101.9 que “Se der tudo certo poderá fazer barba, cabelo e bigodes, elegendo o 2º senador, maior bancada de federais e de estaduais.

Duas usinas de álcool de Rio Brilhante foram vendidas por 1,5 bi para a Cocal Agroindústria, da Família Garms, usineiros tradicionais. A antiga dona, a Raízen, controla agora apenas a Usina de Caarapó.

O STJ suspendeu o pagamento de R$ 178 milhões em honorários que seriam pagos pelo Banco do Brasil a título de ‘honorários advocatícios’ para filhos de desembargador afastado por venda de sentença. A decisão doSTJ é a 1ª revisão da sentença vendida e denunciada na Operação ‘Ultima Ratio’.

Lá do Planalto uma alta fonte me garantiu que está na mesa de ministro poderoso uma ‘pegada’ que será dada ‘pra valer’ em MS. Falou o milagre, não disse os ‘santos’, mas foi categórico: “Que preparem os lombos porque a chibatada vai ser grossa”.

Se – e apenas ‘se’- Willian Teixeira Timóteo (20) – morto pela polícia – tivesse continuado preso, respondendo por dois outros crimes anteriores, ele não teria matado a menininha Emanuely Victória de Souza – de 6 anos – também não teria sido morto pela PM. Leis fracas e benesses fizeram ‘duas’ vítimas sem necessidade. É preciso reformar o Código Penal e acabar com essa brincadeira de ‘faz de conta’ onde a bomba acaba explodindo na própria sociedade. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

