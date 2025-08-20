As Dez Mais

Quarta, 20 de agosto de 2025.

Após 133 anos de atividades a Eastman Kodak Company, completamente endividada, poderá encerrar suas atividades. Tem dívidas que a vencer em 12 meses e ninguém quer lhe emprestar dinheiro. Atualmente ela tem 8 mil funcionários, mas já teve 144 mil trabalhadores.

Pé-quente: é o que estão dizendo do ex-presidente estadual do PP, Marco Aurélio Santullo. O partido – que estava à deriva – deu um salto político em altíssima velocidade. A entrada do governador Riedel deu consistência à sigla que passou a ser presidida pela senadora Tereza Cristina. Santullo deverá sair a estadual ou federal.

Com Riedel no PP as ‘coisas’ lá ‘pras’ bandas da Governadoria tendem a registrar mudanças. As cadeiras podem ter novos donos. Comentou-se muito o nome de Valtinho Carneiro, de Dourados. Há outros pretendentes competentes e gabaritados ao cargo.

Na cidade de Santiago-RS, vai começar a operar a primeira indústria de etanol de trigo que irá processar 100 mil toneladas/dia. A expectativa é de gerar 12 milhões de litros etanol hidratado/ano.

A classe política se incomodou – e muito – com as novas declarações de Eduardo Bolsonaro que chamou – mais uma vez- os bolsonaristas de ‘ratos’, que seriam “os primeiros a abandonar o navio bolsonarista que está naufragando.

A torcida do Santos está inconformada com o chocolate que tomou do Vasco por 6 a 0. Ainda em campo torcedores revoltados viraram as costas para o time. Neymar deixou o gramado inconformado, chorando, estressado e querendo chupeta. O técnico – chamado de burro – caiu. O “peixe” se estrebucha para se reencontrar em campo e fora dele.

O Corregedor Nacional de Justiça Mauro Campbell, afastou por mais 1 ano os ‘quatro’ desembargadores do TJMS – Alexandre Bastos, Marcos Brito Rodrigues, Sideni Pimentel e Vladimir Abreu- acusados por venda de sentença pra turma da ‘baixada da Hiroshima’. A decisão foi tomada depois da medida que afastava o quarteto vencer dia 7 de agosto. O Ministro Falcão ‘dormiu’ e não anunciou novo afastamento, mas Campbel fez o que tinha que ser feito em nome da moralização da justiça brasileira.

No Planalto vozes ‘clamam e reclamam’ da volta do Conselheiro afastado Iran Coelho das Neves que, mais uma vez, constrangeu a Corte de Contas. O presidente Flávio Kayatt, constrangido, oficializou o retorno obedecendo ao HC concedido pelo ministro Moraes que nem deve saber o ‘que’ despachou. Iran estava afastado por corrupção. Nessas condições, julgar contas com pessoas imiscuídas em trambicagem é no mínimo um contrassenso.

O ex-deputado federal Fábio Trad desmentiu que deseja ser candidato a governador. Foi apresentado agora pela manhã à ministra Gleisi Hoffmann e ao presidente do PT Edinho Silva. Ele ainda não se filiou ao partido, mas se for aceito irá concorrer a Câmara Federal e trabalhar pela reeleição do presidente Lula.

A PF amanheceu o dia com a ‘Operação Ajura’ desmontando uma organização criminosa do tráfico e lavagem de dinheiro que atua em Dourados e Amambai – no MS – e nas cidades de Ribeirão Preto e Jardinópolis (SP). São 12 mandados de busca e apreensão, bloqueio de bens e valores que somam R$ 263 mil. Já em Campo Grande a PF e a Receita continuam a Operação ‘Contra-ataque II’.

Povo sul-mato-grossense constrangido com a volta do Conselheiro Iran Coelho das Neves, afastado do TCE-MS por maracutaias e desvios, beneficiado com a ‘dormida’ do ministro Falcão do STJ. Iram é tão ‘cara-dura’ que apareceu na sede do TCE com a cara mais lavada do mundo e duvidando que o Corregedor Nacional de Justiça Mauro Campbel faça com ele o que fez com quatro desembargadores afastados do TJMS. Esse pretencioso e desavergonhado ‘toga suja’ que enlameia a função que ocupa, coloca a justiça em maus-lençóis na opinião pública, portanto: merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

