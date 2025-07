As Dez Mais

Quinta, 17 de julho de 2025.

Começou hoje e vai até o dia 31 o recesso dos deputados estaduais e dos vereadores em nossa Capital. Como diz o velho ditado que “soldado no quartel ou quer serviço ou cadeia’ quem ficou vai continuar trabalhando a reeleição para o ano que vem.

Dizem que quem chega primeiro bebe água limpa, e a deputada estadual Mara Caseiro já é uma das mais cotadas para a Câmara Federal em 2026. É o que já se ouve abertamente pelaí…

A “dureza” financeira que está fazendo o governador Eduardo Riedel ‘pular miudinho’ se deve a um provável erro de trajetória na Secretaria de Fazenda. Eles não quiseram aumentar impostos sobre combustíveis e deixaram de arrecadar mais de 1,5 bilhão.

Com direito a Bolsonaro e rapapés, o ex-governador Reinaldo Azambuja, tido como 1º voto sagrado para o Senado já pulou com os dois pés pra dentro do PL. A transição já está sendo feita com o Ten. Portela. Dia 15 de agosto a mudança acontece.

Pesquisinha para consumo interno mandada fazer por ‘não se sabe por quem’ escolheu o homem mais rejeitado da constelação governista: o presidente da FIEMS. A pesquisinha de consumo está fazendo sucesso pelos corredores da gove4rnadoria.

Com o ‘padrinho’ que causa arrepios, secretário de governo já sabe que como pretenso debutante a político seu voo é curto. A figura plasmática do presidente da FIEMS determina que seu protegido, o máximo que deve conseguir é um voo de codorna e ‘olha lá’.

O conselheiro Waldir Neves ganhou fôlego. Negociou a dívida do seu ‘barraco’ no Dahma I. Vai dar entrada de 200 mil, pagar 12 parcelas mensais de 50 mil e uma parcela final de 1,5 milhão. A execução está suspensa e “vida que segue”.

Minha tia Laura dizia que “Ovelha não foi feita pra mato” e é verdade. Deputado federal lá das bandas de Dourados se meteu a plantador soja. Choveu, a lavoura inundou e dos 50 sacos por hectares previsto colheu apenas 20. Tá quebrando coquinho no bico…

De janeiro a junho nossos deputados federais gastaram R$ 247,3 mil reais em combustíveis. O campeão de gastos: Geraldo Resende R$ 45,1 mil; Beto Pereira, R$ 41,2; Camila Jara, R$ 35,4; Luiz Ovando, R$ 32,1 mil; Rodolfo Nogueira, R$ 30,7; Dagoberto Nogueira, R$ 22,4; Vander Loubet, R$ 21,1 e Marcos Pollon, R$ 18,9.

Tarifaço ainda nem foi confirmado e os frigoríficos já derrubaram o preço da arroba para os pecuaristas. Estavam pagando R$ 307,20 e agora R$ 289,10. O presidente do SICADEMS – dono do frigorífico que é um dos maiores sonegadores de MS lidera e apoia a sacanagem.

Imagine: um contrabandista sendo roubado por dois policiais civis: é pra arrancar pica-pau do ôco. Foi o que aconteceu e que terminou ontem com a SEJUSP botando os dois na rua e processados pela conduta inadequada. Dessa dupla a sociedade está livre. Esses malandros merecem as nossas duplas e triplas chicotadas!

