As Dez Mais

Com articulação de Marco Aurélio Santullo e da senadora Tereza Cristina, o PP passou o PSDB no número de eleitores sob gestão em MS, mesmo com menos prefeituras. A vitória em Campo Grande é chave para a força do partido rumo a 2026. A federação com o União Brasil também fortalece a legenda.

Pode sair hoje a eleição antecipada da nova Mesa Diretora da Câmara de Campo Grande. O vereador Coringa (MDB) criticou a falta de diálogo. Dr. Lívio, cotado para a vice-presidência e Carlão pra 1º secretário.

Prefeitura de Bodoquena iniciou reforma da cozinha do Hospital Francisco Sales. Investimento R$104 mil. As refeições eram preparadas fora do hospital representando risco sanitário. A obra estará pronta em 60 dias.

O deputado J.H. Catan deu mais uma bola fora: postou uma foto ‘montada’ reunido com vereadores de Sonora em seu gabinete. O deputado não estava na Casa e usou o recurso da Inteligência Artificial (IA).

Pesquisa da Atlas Intel/Blomberg: Lula com 51,9% de desaprovação contra 47,3% de aprovação e 0,99% não responderam. O cenário é estável em comparação com a pesquisa de maio quando a desaprovação chegou a 53,7%.

O prefeito afastado de Palmas-TO, José Eduardo Siqueira Campos, preso preventivamente em junho na operação que apura a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça sofreu um infarto na madrugada de quarta e teve que ser operado de urgência.

O Horário de Verão poderá voltar neste ano. O Operador Nacional do Sistema Elétrico pretende dar um reforço nacional de ‘2 gw’ no sistema Interligado Nacional. A decisão deverá sair até agosto.

“Diabéticos morrem 3 vezes mais que fumantes. O câncer de pulmão não do cigarro, mas do seu DNA. A guerra contra o fumo é apenas para restringir o plantio do tabaco…”. Quem disse? Mohamed Qahtani num campeonato mundial de oratória provando que “com argumentos ditos de forma certa é possível colocar verdades absolutas em dúvida”.

Lula reagiu à ameaça de tarifaço dos EUA com a nova Lei de Reciprocidade Econômica. O presidente brasileiro disse que a justificativa de Trump é falsa e que o Brasil responderá com medidas iguais. Nos últimos 15 anos, os EUA tiveram superávit de US$ 410 bilhões com o Brasil.

Deputado Janones tentou partir pra cima de Nikolas Ferreira no plenário, mas foi contido por Rodolfo Nogueira (PL-MS), que o chamou de “rachadinha” e “ladrão”. A briga acalorada marcou o retorno de Janones às sessões após escândalo de desvio de salários no gabinete.

O ex-vereador Claudinho Serra (PSDB), usava o próprio pai para lavar dinheiro de propina através da compra e revenda de gado. Com o dinheiro sujo ele comprava gado em nome do pai e revendia para frigoríficos com a grana caindo direto na conta do Claudinho. Esfriava a propina que virava lucro da pecuária. Ele, Carminho Name Júnior e o empresário Cleiton Nonato estão na “tranca” presos desde junho. Essa turminha do barulho merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

