As Dez Mais

Quinta-Feira,15 de maio de 2025

Hoje é o Dia do gerente de banco.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Ganhe paz ao entender que ‘nem tudo é um ataque pessoal’. Às vezes, as pessoas são amargas, grosseiras e medíocres porque suas vidas já estão péssimas. Cada um oferece aquilo que tem e na maioria das vezes isso não tem nada a ver com você e sim com elas”

Está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Será sepultado hoje o corpo do nosso querido, saudoso e inesquecível Dr. Cícero da Conceição (79). Advogado, radialista, repórter policial. Militou na radiofonia estadual com um linguajar todo peculiar, criativo e difícil – (aliás: impossível) – de ser copiado.

2ª)

Waldir Neves retornou ontem -por força de um ‘habeas corpus’- a ocupar seu lugar como Conselheiro do Tribunal de Contas. Foi uma notícia impactante, inclusive dentro do próprio Tribunal. O ‘HC’ foi assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

3ª)

Consumidores de MS vão pagar R$ 18,03 por megawatt-hora na conta de luz. O aumento vai impactar emr 9% nas contas de energia e afetar consumidores residenciais, empresas e o setor produtivo.

4ª)

O bandido Welbert Araujo Maciel, vulgo ‘Choquito’, morreu em confronto com policiais do Garras durante operação deflagrada pela Denar. Choquito se orgulhava de ser matador de policiais, mas aqui a conversa foi ‘mais embaixo’. Encheram ele de chumbo. Desceu pesando o dobro do peso. A polícia de MS não brinca em serviço.

5ª)

Enquanto os consumidores sul-mato-grossenses literalmente ‘se lascam’ com mais um tarifaço na energia, a senadora Tereza Cristina e o senador Nelsinho Trad estão preocupados com o ‘tarifaço’ de Trump. Ano passado os EUA foram nossos principais parceiros comerciais comprando US$ 81 bi em commodities.

6ª)

A teóloga argentina Emilce Cuda, secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina no Vaticano, analisando o perfil do novo Papa disse que “Leão XIV carrega um saber que o falecido Papa Francisco não tinha”.

7ª)

A crítica feita pelo ex-secretário de Obras de André Puccinelli, Edson Giroto, foi mal-recebida pela população campo-grandense. Ele foi: indelicado, antiético e deselegante, consideram os que tomaram conhecimento da entrevista, e nisso concordo em gênero, número e grau.

8ª)

Nos bairros de Campo Grande a população continua gritando contra a ladrãozada. Estão roubando veículos – carros, motos, bicicletas-, fios de cobre e até cotonetes. A iluminação das ruas está péssima. Em 1 ano foram registradas 16,6 mil ocorrências – 36 por dia.

9ª)

O “HC’ que trouxe de volta ao TCE-MS o Conselheiro Valdir Neves, também poderá trazer os Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid. Já Osmar Jerônimo não estaria no pacote, afinal seu ‘rolo’ é completamente outro.

10ª)

Com o tempo firme a Secretaria de Obras da Prefeitura de Campo Grande continua a pleno vapor com 25 equipes tapando em média 2 mil buracos/dia. Marcelo Migliolli quer restabelecer as vias públicas desta Capital em no máximo 60 dias.

Chicotadas do dia!

O Aero Rancho – 3º maior da Capital- lidera as reclamações contra a ação da ladrãozada: 547 ocorrências; Universitário em 2º, com 506 ocorrências; Amambaí com 451 ocorrências; Guanandi I e II: com 335; Monte Castelo com 322; Noroeste com 313; Tiradentes com 286; Tijuca 283 e Nova Lima com 252. Os bairros menos roubados são: Autonomista, Jd. Dos Estados, Cidade Jardim, Itanhangá Park e Carandá Bosque. As estatísticas sobre ‘roubos e furtos’ deixaram a polícia preguiçosa, agindo apenas onde existe a maior incidência de reclamações. Para esse ‘detalhe’ as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes do dia:

Almir Cantero; Wilson Okamoto; Marcelo Karmouche; Guina Ferreira; Eneide Lima; Renato Oliveira; Kemili Samara Peralta Palácio; Dulce Marques; Everton Falcão; Benedito Silva.

Nossos bons e queridos amigos:

Edno Faria da Nativa FM de Miranda; João Mario da Kopenoti FM de Taunai; Paulo Cavalheiro: radialista respeitado e querido de Miranda; Beto Pereira – deputado Federal; José Hélio da Silva: Sinpospetro-MS; Joãoo Rezendo Filho: empresário; Dr. Felipe Di Benedetto: advogado; Dilma: da agência Triart; Celso Ramos Régis: presidente da OCB/MS; Cel. PM Renato dos Anjos Garnes: Comandante-Geral da PMMS; Daniel Pedra – Jornalista do CE; Francisco Avesani: CervJá; Isis Magalhães: presidente do Asilo São João Bosco.

Terça-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.