As Dez Mais

CORREIO DO ESTADO: Mau atendimento já era conhecido há 2 anos na Delegacia da mulher

O ESTADO: Santa Casa busca equilíbrio econômico e financeiro para manter atendimentos

A semana começa com a entrevista do governador Eduardo Riedel no programa Roda Viva da Tv-Cultura de S. Paulo às 20 horas.

Reunião de ontem entre Governo do Estado com a Justiça reviu o Caso Vanessa. Participou todo o secretariado e uma Comissão do Ministério das Mulheres. Amanhã chega a Campo Grande a Ministra das Mulheres Cida Gonçalves.

O mau atendimento na Delegacia das Mulheres é a pauta do dia. Vai cair muita gente, senão delegados e delegadas. Não é de hoje que a falta de operacionalidade da DEAM tem sido reclamada. 65% das ‘medidas protetivas’ não chegaram aos denunciados.

Passarinho me contou que o “Caso Vanessa” vai derrubar muita gente. A Sejusp precisa aprender a escolher e diferenciar quem quer trabalhar e quem quer ficar apenas no oba-oba.

Carlos Bernardo, um dos empresários mais ricos da fronteira se filiou ao PT, num belíssimo evento que aconteceu na Câmara Municipal de Ponta Porã.

Flávio Kayatt, novo presidente do Tribunal de Contas está empenhado em recuperar a imagem esgarçada das administrações desastradas na presidência do órgão. Falou isso numa entrevista dada ao jornal “O Estado”.

O deputado federal Vander Loubet deseja retornar à presidência estadual do PT. Ano que vem ele deseja sair senador, mas há quem diga que o “cacife” de Vander está longe de representar perigo aos demais postulantes.

A JBS volta a incomodar o campo-grandense. Moradores prejudicados denunciaram no Conselho Nacional do Ministério Público a inércia do órgão contra a indústria. O fato se repete há 14 anos sem qualquer solução.

A senadora Tereza Cristina disse que “o Senado discute lei de reciprocidade para todos os países que mentem relação comercial com o Brasil”. As tarifas de Trump ameaçam os setores de etanol e biocombustível no MS. Etanol extracota chega a ser taxado em 70%.

O secretário de Obras da Prefeitura de Campo Grande Marcelo Migliolli esteve hoje no ‘Boca do Povo’ e disse que sua Pasta voltou a operar normalmente. Admitiu que a cidade precisa de um tratamento de choque que irá acontecer em breves dias.

O acadêmico de Medicina João Vitor Vilela (22), pensava ontem que ia entrar por uma porta e sair pela outra depois de ter matado atropelada Daniele Oliveira (41), na saída para Rochedinho. Na audiência de custódia ele teve sua prisão em flagrante convertida em ‘preventiva’ e saiu da audiência direto para a cadeia. Dirigia ‘miando’ de bêbado e mal ‘balbuciava’ algumas palavras. Sua irresponsabilidade mudou seu destino. De futuro médico virou um presidiário e ainda vai receber nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

