Arroba da vaca gorda recua em Dourados

Mercado pecuário mantém estabilidade na maior parte do MS

A arroba da vaca gorda apresentou queda em Dourados, enquanto os preços do boi gordo e da própria vaca se mantiveram estáveis em Campo Grande e Três Lagoas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (18) pela Scot Consultoria. Em Dourados, a vaca gorda foi cotada a R$ 305,00 à vista, com recuo de R$ 2,00, enquanto o boi gordo permaneceu sem alteração.

Na Capital, o boi gordo segue cotado a R$ 329,50 à vista, e a vaca gorda a R$ 307,00, ambos estáveis. Já em Três Lagoas, os valores também não sofreram mudanças, mantendo o mesmo patamar nas negociações à vista e a prazo. No cenário nacional, o chamado “boi China” registrou estabilidade em estados como São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, com exceção de Minas Gerais, onde houve queda de R$ 3,00 na arroba.