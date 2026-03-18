quarta-feira, 18/03/2026

Arroba da vaca gorda recua em Dourados

Queda pontual contrasta com preços estáveis na região

Milton
Publicado por Milton
Foto: Adobe Stock

Mercado pecuário mantém estabilidade na maior parte do MS

A arroba da vaca gorda apresentou queda em Dourados, enquanto os preços do boi gordo e da própria vaca se mantiveram estáveis em Campo Grande e Três Lagoas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (18) pela Scot Consultoria. Em Dourados, a vaca gorda foi cotada a R$ 305,00 à vista, com recuo de R$ 2,00, enquanto o boi gordo permaneceu sem alteração.

Na Capital, o boi gordo segue cotado a R$ 329,50 à vista, e a vaca gorda a R$ 307,00, ambos estáveis. Já em Três Lagoas, os valores também não sofreram mudanças, mantendo o mesmo patamar nas negociações à vista e a prazo. No cenário nacional, o chamado “boi China” registrou estabilidade em estados como São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, com exceção de Minas Gerais, onde houve queda de R$ 3,00 na arroba.

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