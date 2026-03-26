Arrependimento tardio: Defesa tenta transferir Bernal para prisão domiciliar com tornozeleira

Depois de estar intramuros o ex-prefeito cassado Alcides Bernal parece ter se dado conta da gravidade do ato tresloucado que praticou ao matar à traição o Fiscal de Rendas da SEFAZ-MS Roberto Carlos Mazini (61) anos.

Comenta-se que Bernal, sentindo o peso do cárcere, alterna momentos de euforia, depressão e choro, arrependido pelo crime cometido: atirou o arrematante da “sua” casa pelas costas, e comenta-se que ele, por pouco, não executou nas mesmas condições o chaveiro que acompanhava a vítima.

Bernal deverá ser transferido para o Sistema Prisional como “hóspede” da Cela-17 onde ficam os “famosos”. Os advogados de defesa estão tentando liberar Bernal para prisão domiciliar com tornozeleira, o que é – do ponto de vista prático- algo considerado impossível.