segunda-feira, 18/08/2025

Árbitro leva voadora pelas costas em torneio amador

Vagner José Luiz foi violentamente atacado por um atleta após aplicar cartão vermelho; competição foi suspensa por falta de segurança.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Redesocial

Um grave caso de violência marcou o torneio amador de futebol realizado neste domingo (17) na Fazenda Pindó, em Naviraí. O árbitro Vagner José Luiz foi brutalmente agredido pelo jogador Izaias Navarro Motta, do Comércio Futebol Clube de Itaquiraí, após aplicar o segundo cartão amarelo e expulsá-lo da partida.

Revoltado com a decisão, Izaias correu em direção ao árbitro e desferiu uma “voadora” pelas costas, atingindo a região da coluna. Vagner caiu no gramado e permaneceu imóvel por cerca de 90 minutos, até ser socorrido por uma ambulância. Levado ao Hospital Municipal de Naviraí, ele recuperou os movimentos das pernas e recebeu alta ainda na noite de domingo.

O agressor fugiu para uma área de mata antes da chegada da polícia. Ele foi identificado e vai responder por lesão corporal. O torneio, que estava na fase semifinal com 24 equipes participantes, foi suspenso. Vagner, que ainda sente fortes dores, deve realizar novos exames nos próximos dias.

CATEGORIAS:
ESPORTE

