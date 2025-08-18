Árbitro leva voadora pelas costas em torneio amador

Um grave caso de violência marcou o torneio amador de futebol realizado neste domingo (17) na Fazenda Pindó, em Naviraí. O árbitro Vagner José Luiz foi brutalmente agredido pelo jogador Izaias Navarro Motta, do Comércio Futebol Clube de Itaquiraí, após aplicar o segundo cartão amarelo e expulsá-lo da partida.
Revoltado com a decisão, Izaias correu em direção ao árbitro e desferiu uma “voadora” pelas costas, atingindo a região da coluna. Vagner caiu no gramado e permaneceu imóvel por cerca de 90 minutos, até ser socorrido por uma ambulância. Levado ao Hospital Municipal de Naviraí, ele recuperou os movimentos das pernas e recebeu alta ainda na noite de domingo.
O agressor fugiu para uma área de mata antes da chegada da polícia. Ele foi identificado e vai responder por lesão corporal. O torneio, que estava na fase semifinal com 24 equipes participantes, foi suspenso. Vagner, que ainda sente fortes dores, deve realizar novos exames nos próximos dias.