AQUIDAUANA: Prefeito assina ordem de serviço para construção do Centro Esportivo no Ovídio Costa

Esporte, lazer e saúde ganharão um incentivo, mais especificamente no Bairro Santa Terezinha. Na manhã de hoje, 8, o prefeito Mauro do Atlântico assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras do novo Centro Esportivo no Conjunto Ovídio Costa III, na Santa Terezinha.

A cerimônia de assinatura fez parte das comemorações dos 133 anos de Aquidauana, contou com a presença do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, dos vereadores Genivaldo Montana (líder do prefeito na Câmara) e Reinaldo Kastanha; dos secretários municipais, capitão Carlos Saldanha – comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, do capitão Doval Ferreira Garcia – representando o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar e Tony Lemos – diretor da agência do Detran de Aquidauana e equipe do setor.

A construção do espaço é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Governo Federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com recursos no valor de R$ 1.190.000,00 milhão, viabilizados pelo deputado federal Luiz Ovando. O novo espaço esportivo terá quadra de basquete 4×4, playground, área de convivência, pista de caminhada ao entorno e quadra de esportes.

Localizado na Rua Cláudio Fernando Stella, esquina com a Rua Francisco dos Santos Reis, o novo espaço contará com campo de futebol com grama sintética e cercamento, meia quadra de basquete, pista de caminhada, parque infantil, sistema de iluminação e arborização, oferecendo à comunidade mais lazer, esporte e qualidade de vida.

Durante o evento, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da obra para a população do bairro e reafirmou o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e social do município.

“Quero agradecer ao deputado federal Luiz Ovando, que viabilizou os recursos via o novo PAC. Essa obra vai garantir à população dessa região, que é muito populosa, acesso ao esporte e ao lazer, promovendo mais qualidade de vida para todos”, afirmou o prefeito Mauro.

O secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Cacho, ressaltou que o investimento representa um avanço significativo para a infraestrutura da região e proporcionará mais opções de convivência e práticas esportivas para crianças, jovens e adultos.