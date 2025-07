Aquidauana dá passo histórico no turismo indígena sustentável e sediará projeto nacional

Na manhã desta terça-feira, 09 de julho, a Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana (MS), foi palco do lançamento oficial do projeto “Brasil, Turismo Responsável”, uma iniciativa pioneira do Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que visa fortalecer o turismo de base comunitária em territórios indígenas de todo o país.

Entre as várias comunidades da região Centro-Oeste, a Terra Indígena Limão Verde foi escolhida para sediar o início desse importante projeto, que tem como principais objetivos: valorizar os saberes tradicionais indígenas, gerar desenvolvimento local com responsabilidade e incentivar práticas sustentáveis no turismo.

A cerimônia de lançamento, realizada no campo da aldeia, contou com a presença de diversas autoridades e lideranças, entre elas o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico; os caciques Ademilson Souza (Limão Verde), Jaime Rafael (Buritizinho) e Paulo Amorim (Córrego Seco); a coordenadora geral de turismo responsável e sustentável do MTur, Carolina Favaro; o coordenador do projeto, professor Ricardo Lanzarini (UFRN); o vice-reitor da UFMS, Albert Schiaveto; Elvis Terena – coordenador da FUNAI-MS; e a coordenadora geral de promoção do bem viver indígena do Ministério dos Povos Indígenas, Sammy Oliveira.

Também marcaram presença a diretoria da UFMS/CPAQ, IFMS, UEMS, SEBRAE, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), além de lideranças indígenas e os secretários municipais: Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Humberto Torres (Meio Ambiente) e Wilsandra Béda (Educação).

O evento foi enriquecido com apresentações culturais, exposições de artesanato terena e falas técnicas sobre a estrutura e os objetivos do projeto. Um dos momentos mais simbólicos foi a assinatura do Termo de Compromisso entre MTur, UFRN e as aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco, formalizando a adesão ao projeto.

Durante o evento, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância dessa conquista para o município e parabenizou a comunidade indígena: “Hoje celebramos o início de um fato inédito para nossa cultura terena, a chegada de um projeto que vem valorizar a cultura, a natureza e promover o turismo sustentável em terras indígenas como fonte de renda para as comunidades. Desejamos sucesso a todos que fazem parte deste projeto, que certamente trará desenvolvimento e oportunidades para as comunidades indígenas. Contem com a prefeitura nesse projeto, somos parceiros!”

Carolina Favaro, do MTur, também enfatizou o papel do protagonismo comunitário no turismo sustentável: “Um dos pilares é a promoção do turismo de base comunitária, valorizando o protagonismo dos povos locais no desenvolvimento turístico e celebrando a riqueza cultural e natural de cada região.”

O projeto visa promover o turismo responsável nas comunidades indígenas, valorizando a cultura local e gerando oportunidades de desenvolvimento. O projeto também conta com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESC), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), do Programa DEL Turismo (SENAC MS) e da UFMS/CPAQ.

SOBRE O PROJETO

O “Brasil: Turismo Responsável” é uma iniciativa nacional do MTur e da UFRN com apoio de várias instituições, incluindo o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O projeto busca promover boas práticas de gestão turística, capacitando comunidades, gestores públicos e empreendedores para atuarem com responsabilidade e foco na sustentabilidade.

Entre as ações previstas na Terra Indígena Limão Verde estão: visitas técnicas para diagnóstico e planejamento; roteirização de atrativos e locais de visitação; oficinas de capacitação com os moradores; elaboração de um Plano de Negócios; criação de um Manual de Conduta para Visitantes; produção de um Mapa de Georreferenciamento da Comunidade.

De acordo com o professor Ricardo Lanzarini, coordenador do projeto, a UFRN e o MTur querem “trabalhar e apoiar a construção coletiva com a comunidade de um modelo de turismo correto, responsável e legal, com base na expertise da UFRN, para legitimar junto à FUNAI e trazer benefícios reais às comunidades daqui.”

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, ressaltou a importância estratégica da iniciativa para Aquidauana: “A chegada deste projeto à Aldeia Limão Verde representa uma oportunidade única para desenvolvermos um turismo que não apenas atraia visitantes, mas que também gere valor, preserve tradições e proteja a natureza.”

O lançamento do projeto em Aquidauana representa um marco na construção de um turismo mais justo, inclusivo e comprometido com a valorização das culturas tradicionais e a preservação do meio ambiente.