Aquidauana atrai investidores e ganhará mais um atrativo turístico.

Aquidauana está em pleno crescimento, com avanços em sua estrutura que vêm atraindo investidores nas mais diversas áreas. Dentro desse movimento de fortalecimento do empreendedorismo, o prefeito Mauro do Atlântico recebeu nesta terça-feira, 30, os empresários Cristiano Ferreira e Fabiana Belan, proprietários da Hangar 67, empresa especializada em balonismo.

A Hangar 67 iniciará suas operações em Aquidauana a partir do dia 12 de outubro, na vinícola Terroir Pantanal, localizado no distrito de Camisão.

Segundo informou o empresário Cristiano Ferreira, a empresa oferecerá voos diários em balões, com toda a estrutura necessária e segurança para os visitantes. Ao todo, a Hangar oferecerá oito balões disponíveis para a operação, para proporcionar o passeio, no segmento de turismo de aventura e de contemplação.

O empresário Cristiano explicou que, escolheram Aquidauana para instalar a sua operadora de balonismo, pois a cidade vive um momento especial, de pleno desenvolvimento, recebendo investimentos em várias áreas.

“O setor de turismo do município, a gente acredita que daqui no máximo até uns cinco anos, estará em condições de igualdade com os principais destinos turísticos de MS, ou seja, recebendo mesma proporção ou até mais turistas e visitantes do que por exemplo, a cidade de Bonito. Estamos muito otimistas e animados, Aquidauana está nos recebendo de braços abertos!”, contou o empresário Cristiano Ferreira.

O prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a importância de o município estar preparado para receber os investimentos do setor privado, que vem crescendo e apostando no potencial da cidade.

Segundo o prefeito Mauro, a gestão municipal está empenhada e vem trabalhando para ampliar as parcerias com os Governos Estadual e Federal, fortalecendo a infraestrutura necessária para dar suporte a novos empreendimentos.

“Nosso objetivo é colocar Aquidauana como uma cidade de oportunidades e local para investimentos em Mato Grosso do Sul, principalmente, no turismo, pois acreditamos que é uma vertente forte de movimentação econômica e de geração de emprego e renda”, afirmou o prefeito, também desejando boas-vindas aos empresários da Hangar 67.

Os interessados em conhecer mais sobre a Hangar 67 e suas operações em Aquidauana podem entrar em contato pelo telefone: (67) 99244-5905 ou @hangar67balonismo.

Fonte: AGECOM

