Aprovado PL de Caravina que inclui Festival do Hambúrguer no Calendário Oficial de MS

Na ordem do dia desta quarta-feira (14), foi aprovado em segunda discussão, o Projeto de Lei 035/2025, de autoria do deputado Caravina, que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Festival do Hambúrguer. Com a proposta o evento que é realizado anualmente em Campo Grande, passa a ser reconhecido oficialmente como evento cultural e gastronômico do Estado.

O Festival do Hambúrguer nasceu com o objetivo de valorizar os produtores locais, fomentar o turismo e fortalecer a economia criativa, especialmente no setor de alimentação. Com a inclusão no calendário oficial, o evento poderá ampliar parcerias, receber apoio institucional e atrair mais visitantes e investimentos.

A iniciativa de Caravina reforça a importância de iniciativas regionais como forma de estímulo ao empreendedorismo e à cultura gastronômica sul-mato-grossense. A proposta também dialoga com o fortalecimento da identidade cultural do Estado, por meio de eventos que envolvem a comunidade, os pequenos negócios e os talentos locais.

Com a expectativa pela sanção, o Festival do Hambúrguer se consolida como mais uma data oficial do calendário estadual, contribuindo para movimentar a economia e celebrar a diversidade e criatividade da culinária de Mato Grosso do Sul.