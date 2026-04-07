Aprovado o projeto de lei do vereador Otávio Trad que beneficia atletas da capital

Na sessão ordinária desta terça-feira (7), foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Otávio Trad que altera a Lei nº 6.754/21 que institui o incentivo financeiro auxílio atleta. O projeto modifica o requerimento, diminuindo de 60 dias para 45 dias o pedido do incentivo.

Para o vereador, esta alteração é de grande benefício para os atletas da capital “Esta simples alteração do prazo na legislação atual é importante para os nossos atletas que precisam desse incentivo possam participar das competições nacionais e internacionais”.

Durante a sessão assinaram juntos o projeto, os vereadores Beto Avelar e Herculano Borges. O projeto tem Autoria Cidadã da Sra. Flavia Canepa do Carmo, mãe da atleta Ana Luiza Canepa Colmam que pratica boxe chinês.