quinta-feira, 19/02/2026

Apreensão de agrotóxicos contrabandeados em Maracaju

Jovem é detido após tentativa de fuga na MS-164

Publicado por Milton
FOTO: DOF

Operação policial evita entrada de insumos ilegais na cadeia produtiva

O DOF apreendeu 600 kg de agrotóxicos de origem paraguaia na noite de quarta-feira (18), em Maracaju. Os policiais deram ordem de parada ao Chevrolet Prisma, mas o motorista, um jovem de 22 anos, empreendeu fuga em alta velocidade. Ele tentou fugir a pé após abandonar o carro, mas foi detido.

No interior do veículo, além dos agrotóxicos, foram localizados volumes de cigarros eletrônicos avaliados em cerca de R$ 695 mil, encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Dourados. A ação integra um programa de proteção das fronteiras e visa combater o contrabando de produtos agroquímicos ilegais, protegendo produtores e a cadeia produtiva.

Autoridades reforçam a importância da fiscalização e do uso seguro de insumos agrícolas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0800 647-6300.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

