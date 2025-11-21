sexta-feira, 21/11/2025

Após início das multas em Campo Grande, serão instalados mais 79 radares em 2026

Um dia após entrar em vigor a nova fase de fiscalização eletrônica em Campo Grande, com 93 radares instalados até o fim de novembro, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) confirmou que o programa de monitoramento de trânsito não deve parar por aí. Para 2026, o órgão prevê a implantação de mais 79 radares, ampliando a cobertura em vias consideradas críticas pelo excesso de velocidade e pelo risco de acidentes.

A notícia surge em meio a um cenário de forte insatisfação da população com a qualidade do asfalto da Capital.

Apesar das críticas, a prefeitura afirma que os equipamentos são essenciais para reduzir acidentes e garantir mais segurança aos pedestres. Já a ampliação prevista para 2026, segundo a Agetran, faz parte de um plano de monitoramento permanente, que inclui análise de pontos críticos, uso de dados de colisões e aprimoramento da fluidez do tráfego.

