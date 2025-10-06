O prefeito José Natan participou, no último dia 6 de outubro, do evento de entrega de máquinas e equipamentos agrícolas promovido por meio de convênios do MAPA/PROMAQ, indicados pela Senadora da República Tereza Cristina ao Orçamento Geral da União de 2025.

A cerimônia foi realizada na sede da CEPAER – Centro de Pesquisa e Capacitação da AGRAER, a partir das 9h, e contou com a presença de autoridades estaduais, entre elas o Governador Eduardo Riedel, e a senadora Tereza Cristina, gestores públicos e representantes de diversos municípios beneficiados.

A ação é fruto de uma parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o programa PROMAQ, que tem como objetivo fortalecer a infraestrutura agrícola dos municípios e fomentar o desenvolvimento rural.

Entre os 20 municípios contemplados, Aparecida do Taboado foi destaque ao receber o primeiro trator traçado 4×4 de 110 cavalos de potência, que será incorporado à frota de máquinas da Prefeitura para atender a agricultura familiar e reforçar os trabalhos no campo. Além dos municípios, nove escritórios da AGRAER também foram beneficiados com equipamentos.

Durante o evento, o prefeito José Natan destacou a importância da iniciativa:

“É um investimento que valoriza o homem do campo e garante melhores condições de trabalho e produção, tanto para agricultura familiar, como para o nosso pequeno produtor. Agradecemos à senadora Tereza Cristina pelo compromisso com a nossa região e ao Ministério da Agricultura pela parceria fundamental”, afirmou.

A entrega simboliza mais um passo na modernização e no fortalecimento da produção agrícola nos municípios do Mato Grosso do Sul, beneficiando diretamente milhares de produtores rurais.