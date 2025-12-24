quinta-feira, 25/12/2025

Anvisa veta venda de medicamentos das marcas Needs e Bwell

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Drogasil

A Anvisa determinou a proibição da comercialização e divulgação de medicamentos das marcas Needs e Bwell, vendidos nos sites Drogasil e Droga Raia. A decisão foi tomada após constatação de que a empresa responsável não possui autorização para fabricar medicamentos. A medida vale para qualquer pessoa ou empresa que comercialize ou anuncie esses produtos. Além dos medicamentos, a agência também proibiu saneantes da marca Solubrillho Soluções de Limpeza.

Os produtos de limpeza não possuem fabricante identificado nem CNPJ informado. Todos os lotes produzidos até abril de 2024 foram atingidos pela decisão. A irregularidade infringe leis que regulamentam a vigilância sanitária no país.

