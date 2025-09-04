quinta-feira, 4/09/2025

Anvisa proíbe anel que promete medir glicose sem picada

Produto era vendido online e nas redes sociais sem registro ou comprovação de eficácia. Segundo a Anvisa, o uso representa risco à saúde.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

A Anvisa proibiu a comercialização, fabricação e uso de supostos medidores de glicose sem agulha, que utilizam um anel como ferramenta. Entre os produtos vetados estão o Anel para Acupressão Glucomax, Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro.

A agência informou que nenhum desses dispositivos possui registro sanitário ou comprovação científica de eficácia. Apesar disso, os itens estavam sendo amplamente divulgados em redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok, com o uso de imagens de celebridades para atrair consumidores.

Os produtos prometiam medir níveis de glicose, oxigenação e atividade cardíaca sem a necessidade da tradicional picada no dedo. A Anvisa alerta que essas promessas são enganosas e que o uso desses dispositivos representa sérios riscos à saúde.

Produtos de saúde sem registro oficial não oferecem garantia de segurança, qualidade ou eficácia. A recomendação é que os consumidores evitem seu uso e denunciem anúncios irregulares à Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento no telefone 0800 642 9782.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Assembleia Legislativa homenageia educadora de Dourados com moção de reconhecimento

Milton - 0
Em alusão ao Dia Nacional do Profissional de Educação Física, comemorado em 1º de setembro, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul homenageou...
Leia mais

Mulher pede comida à PM para conseguir denunciar agressão no Campo Nobre

ANELISE PEREIRA - 0
Uma mulher conseguiu pedir ajuda à Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira (1º) ao simular um pedido de comida pelo telefone 190. A ligação...
Leia mais

RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura e Suzano inauguram acesso e lazer no Santo Antônio

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, em parceria com a Suzano, entrega nesta quinta-feira, 04 de setembro, a partir das 17h, importantes melhorias...
Leia mais

Acidente fatal com servidor da Câmara Municipal é investigado como homicídio culposo

Milton - 0
O assessor parlamentar Wagner de Souza Pereira (54) morreu na manhã desta terça-feira (2), após um grave acidente no cruzamento da Rua 15 de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia