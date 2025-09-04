Anvisa proíbe anel que promete medir glicose sem picada

A Anvisa proibiu a comercialização, fabricação e uso de supostos medidores de glicose sem agulha, que utilizam um anel como ferramenta. Entre os produtos vetados estão o Anel para Acupressão Glucomax, Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro.

A agência informou que nenhum desses dispositivos possui registro sanitário ou comprovação científica de eficácia. Apesar disso, os itens estavam sendo amplamente divulgados em redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok, com o uso de imagens de celebridades para atrair consumidores.

Os produtos prometiam medir níveis de glicose, oxigenação e atividade cardíaca sem a necessidade da tradicional picada no dedo. A Anvisa alerta que essas promessas são enganosas e que o uso desses dispositivos representa sérios riscos à saúde.

Produtos de saúde sem registro oficial não oferecem garantia de segurança, qualidade ou eficácia. A recomendação é que os consumidores evitem seu uso e denunciem anúncios irregulares à Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento no telefone 0800 642 9782.