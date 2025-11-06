Antonio Vaz solicita melhorias na MS-170 entre Anastácio e Camisão

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (SEILOG) que realizem serviços de patrolamento e cascalhamento na rodovia MS-170, no trecho que liga o município de Anastácio ao distrito de Camisão.

A solicitação surgiu após reivindicações de moradores e produtores rurais que utilizam diariamente a estrada e têm enfrentado grandes dificuldades devido às más condições da via. Segundo o parlamentar, a falta de manutenção tem causado prejuízos, principalmente no escoamento da produção agrícola e no transporte escolar.

“Essa estrada é muito importante para quem vive e trabalha na região. As famílias precisam de uma via em boas condições para se deslocar com segurança. Por isso, pedimos ao Governo do Estado que faça os reparos necessários o quanto antes”, destacou Antonio Vaz.

O deputado reforçou que a MS-170 é uma rota essencial para o desenvolvimento da economia local, pois liga pequenas propriedades e comunidades rurais ao centro urbano de Anastácio. Ele também lembrou que as estradas em bom estado são fundamentais para garantir o direito de ir e vir das pessoas e para fortalecer o setor produtivo.

Antonio Vaz afirmou que continuará acompanhando o pedido e cobrando providências dos órgãos competentes. Segundo ele, melhorar as estradas do interior é investir na qualidade de vida das famílias e no crescimento de Mato Grosso do Sul.