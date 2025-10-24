ANTÔNIO JOÃO: Prefeitura marca presença no 3º congresso dos municípios de Mato Grosso do Sul

A Prefeitura de Antônio João participou ativamente do 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, no Bosque Expo, em Campo Grande.

O evento foi promovido pela Assomasul, com co-realização do Sebrae e apoio do Governo do Estado, reunindo lideranças políticas, gestores públicos e representantes de instituições estaduais e federais em um espaço de troca de experiências, aprendizado e integração.

Representando o município, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Rafael Santos, a secretária de Governo, Lucia Regina, a secretária de Assistência Social, Edilene Muller, o secretário de Obras, Ermison, a secretária de Administração e Planejamento, Mariana Riquerme, além da vereadora Cris Ramos e servidores administrativos.

A presença de Antônio João reforça o compromisso da gestão municipal em buscar capacitação, inovação e novas ferramentas de gestão para aprimorar os serviços públicos e fortalecer a integração com os demais municípios do Estado.

União e aprendizado para o fortalecimento dos municípios

O prefeito Marcelo Pé, que não pôde comparecer por estar em recuperação de cirurgia, destacou a importância do evento e o papel da integração entre as prefeituras:

“O Congresso é um espaço fundamental para conhecermos novas tendências e ferramentas que ajudam os municípios a evoluir. É também um momento de integração, de entender o que está sendo feito em outras cidades e como podemos aplicar soluções que melhorem a vida da nossa população. Essa troca de experiências fortalece todos nós enquanto gestores públicos.”

Durante os três dias de programação, o congresso contou com a presença de aproximadamente 69 prefeitos, além de representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado.

Em sua fala, o governador Eduardo Riedel reforçou o compromisso com uma gestão descentralizada e próxima das cidades:

“Nosso governo nasce no interior e volta ao interior em forma de resultados. Trabalhamos para que o desenvolvimento chegue de forma equilibrada, garantindo que o crescimento do Mato Grosso do Sul aconteça por igual em todas as regiões.”

O presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, também destacou a valorização das pessoas que fazem a gestão pública acontecer:

“Gestão pública eficiente não é só números — é sobre pessoas: servidores, prefeitos e equipes que enfrentam desafios todos os dias. Na Assomasul, trabalhamos para valorizar, capacitar e motivar quem faz a gestão pública acontecer. Porque não existe prefeitura forte sem servidor comprometido.”

Com palestras, painéis e espaços de networking, o Congresso dos Municípios reafirmou a importância da cooperação entre os diferentes níveis de governo e da inovação na gestão pública. Para a Prefeitura de Antônio João, participar de momentos como este é essencial para planejar o futuro do município com mais eficiência, transparência e compromisso com a população.