sexta-feira, 24/10/2025

ANTÔNIO JOÃO: Prefeitura marca presença no 3º congresso dos municípios de Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Antônio João participou ativamente do 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, no Bosque Expo, em Campo Grande.

O evento foi promovido pela Assomasul, com co-realização do Sebrae e apoio do Governo do Estado, reunindo lideranças políticas, gestores públicos e representantes de instituições estaduais e federais em um espaço de troca de experiências, aprendizado e integração.

Representando o município, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Rafael Santos, a secretária de Governo, Lucia Regina, a secretária de Assistência Social, Edilene Muller, o secretário de Obras, Ermison, a secretária de Administração e Planejamento, Mariana Riquerme, além da vereadora Cris Ramos e servidores administrativos.

A presença de Antônio João reforça o compromisso da gestão municipal em buscar capacitação, inovação e novas ferramentas de gestão para aprimorar os serviços públicos e fortalecer a integração com os demais municípios do Estado.

União e aprendizado para o fortalecimento dos municípios

O prefeito Marcelo Pé, que não pôde comparecer por estar em recuperação de cirurgia, destacou a importância do evento e o papel da integração entre as prefeituras:

“O Congresso é um espaço fundamental para conhecermos novas tendências e ferramentas que ajudam os municípios a evoluir. É também um momento de integração, de entender o que está sendo feito em outras cidades e como podemos aplicar soluções que melhorem a vida da nossa população. Essa troca de experiências fortalece todos nós enquanto gestores públicos.”

Durante os três dias de programação, o congresso contou com a presença de aproximadamente 69 prefeitos, além de representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado.

Em sua fala, o governador Eduardo Riedel reforçou o compromisso com uma gestão descentralizada e próxima das cidades:

“Nosso governo nasce no interior e volta ao interior em forma de resultados. Trabalhamos para que o desenvolvimento chegue de forma equilibrada, garantindo que o crescimento do Mato Grosso do Sul aconteça por igual em todas as regiões.”

O presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, também destacou a valorização das pessoas que fazem a gestão pública acontecer:

“Gestão pública eficiente não é só números — é sobre pessoas: servidores, prefeitos e equipes que enfrentam desafios todos os dias. Na Assomasul, trabalhamos para valorizar, capacitar e motivar quem faz a gestão pública acontecer. Porque não existe prefeitura forte sem servidor comprometido.”

Com palestras, painéis e espaços de networking, o Congresso dos Municípios reafirmou a importância da cooperação entre os diferentes níveis de governo e da inovação na gestão pública. Para a Prefeitura de Antônio João, participar de momentos como este é essencial para planejar o futuro do município com mais eficiência, transparência e compromisso com a população.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Carreta da Saúde bate recorde em Dourados

Milton - 0
A Carreta da Saúde atingiu um novo marco em sua trajetória ao bater recorde de atendimentos durante sua última passagem por Dourados, entre os...
Leia mais

Polícia frustra plano de atentado contra autoridades em SP

Milton - 0
A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, nesta sexta-feira (24), uma operação conjunta que impediu um atentado...
Leia mais

Governo de Mato Grosso do Sul anuncia modernização de rodovias

Milton - 0
A Agesul lançou licitação para a contratação de uma empresa que desenvolverá o anteprojeto referencial de engenharia para reabilitação e manutenção de 673,57 km...
Leia mais

Vigilância reforçada garante proteção contra a traça da maçã

Milton - 0
A traça da maçã (Cydia pomonella) é uma das pragas mais temidas na fruticultura mundial, capaz de causar danos significativos à produção de maçãs,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia