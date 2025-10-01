quinta-feira, 2/10/2025

Ancelotti divulga convocação da Seleção para amistosos na Ásia

Com apenas dois jogadores atuando no Brasil, técnico Carlo Ancelotti aposta em nomes da Europa para os duelos em outubro

Foto: Divulgação/Instagram/@mrancelotti/Ilustrativa

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (1º/10) a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro. A lista conta com apenas dois jogadores que atuam no Brasil: o goleiro Hugo Souza (Corinthians) e o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro).

O restante do grupo é composto por atletas que jogam na Europa, como Vini Jr. e Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), e Bruno Guimarães (Newcastle). A apresentação da delegação acontece em Seul, no dia 6 de outubro, onde o grupo fará treinos antes do primeiro duelo.

Ancelotti justificou a ausência de mais atletas do futebol brasileiro devido ao desgaste com viagens e diferenças de fuso horário. A Seleção segue em observação após encerrar as Eliminatórias em 5º lugar. A comissão técnica tem acompanhado jogos internacionais e nacionais para definir os próximos passos rumo à Copa de 2026.

