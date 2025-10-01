Ancelotti divulga convocação da Seleção para amistosos na Ásia

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (1º/10) a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro. A lista conta com apenas dois jogadores que atuam no Brasil: o goleiro Hugo Souza (Corinthians) e o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro).

O restante do grupo é composto por atletas que jogam na Europa, como Vini Jr. e Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), e Bruno Guimarães (Newcastle). A apresentação da delegação acontece em Seul, no dia 6 de outubro, onde o grupo fará treinos antes do primeiro duelo.

Ancelotti justificou a ausência de mais atletas do futebol brasileiro devido ao desgaste com viagens e diferenças de fuso horário. A Seleção segue em observação após encerrar as Eliminatórias em 5º lugar. A comissão técnica tem acompanhado jogos internacionais e nacionais para definir os próximos passos rumo à Copa de 2026.