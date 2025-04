AMAMBAI: Saúde e educação se reúnem para definir detalhes da programação do mês do autismo.

Na tarde desta segunda-feira, 31 de março, os secretários municipais de Saúde, Alessandro Godoi, de Educação, Tania Ruivo da Luz, e de Assistência Social, Zanete Correa reuniram-se com técnicos das duas pastas para definir estratégias voltadas à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A vereadora, Lígia Borges, também participou da reunião. A iniciativa faz parte das ações alusivas ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.

Dentre as atividades programadas, está uma caminhada de sensibilização no dia 26 de abril, mobilizando a comunidade para ampliar o conhecimento sobre o TEA e reforçar a importância da inclusão. Além disso, serão realizadas palestras, capacitações para profissionais da área e atividades interativas com alunos da rede municipal de ensino.

Caminhada do Autismo

Durante a reunião, a vereadora Lígia Borges destacou a realização da Caminhada do Autismo, que chega à sua terceira edição. O evento surgiu por iniciativa da fonoaudióloga Gisele e da própria vereadora, consolidando-se como uma ação anual de grande impacto na comunidade. A caminhada tem como objetivo dar visibilidade à causa, promovendo o respeito e a inclusão das pessoas com TEA. Neste ano, a atividade será realizada no final de abril, reunindo famílias, profissionais e apoiadores da causa.

A Prefeitura de Amambai reafirma seu compromisso com a promoção da inclusão e o bem-estar das pessoas com TEA, incentivando o diálogo, o respeito e a disseminação de informações que contribuam para uma sociedade mais acolhedora.

Fonte: Secom/Prefeitura de Amambai