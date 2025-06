AMAMBAI: Reunião entre CAPS e SESAI fortalece cuidado em saúde mental da população indígena.

Na manhã desta quarta-feira, 4 de junho, uma importante reunião foi realizada entre a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Amambai e a equipe técnica da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), com o objetivo de fortalecer a articulação intersetorial e aprimorar o cuidado em saúde mental da população indígena do município.

Durante o encontro, foram discutidos temas essenciais para a integração dos serviços de saúde, com foco na construção de um fluxo de trabalho mais eficiente e acolhedor. Entre os principais pontos abordados, destacam-se:

A organização do matriciamento mensal entre o CAPS e o Polo Base da SESAI;

O estabelecimento de um fluxo de atendimento integrado entre as equipes;

A definição de critérios para inserção dos usuários indígenas nos serviços de saúde mental;

O planejamento de uma reunião com os médicos do Polo Base de Amambai, a ser pré-agendada, visando o alinhamento de condutas e a melhoria da comunicação clínica;

A apresentação dos tipos de atendimentos ofertados pelo CAPS, como atendimentos individuais, em grupo, oficinas terapêuticas, atendimentos de urgência, internações voluntárias e involuntárias;

A avaliação da logística de deslocamento dos usuários da SESAI até o CAPS, levando em consideração a distância das aldeias, a disponibilidade de transporte e a urgência de cada caso.

A reunião reforçou o compromisso das instituições envolvidas com um cuidado integral, respeitoso e culturalmente sensível às especificidades das comunidades indígenas. A iniciativa é parte das ações permanentes de fortalecimento da rede de atenção psicossocial no município de Amambai.