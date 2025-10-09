quinta-feira, 9/10/2025

AMAMBAI: Prefeitura participa de fórum internacional sobre a Rota Bioceânica na Argentina

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Entre os dias 8 e 10 de outubro, o prefeito de Amambai, Sérgio Barbosa, participa do VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, realizado em San Salvador de Jujuy, na Argentina. O evento reúne cerca de 700 representantes do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, além de lideranças do setor privado, acadêmico e da sociedade civil.

O fórum tem como objetivo debater estratégias de integração regional, desenvolvimento econômico e fortalecimento da conexão entre os países que integram a Rota Bioceânica, projeto que vai interligar o Brasil ao Oceano Pacífico por meio do Paraguai, Argentina e Chile.

A programação inclui Cúpula de Governadores, painéis técnicos, rodadas de negócios e mesas temáticas voltadas à troca de experiências e articulação entre gestores públicos e empresários.

A participação do prefeito Sérgio Barbosa integra a missão técnica organizada pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc, com o apoio da Assomasul. O grupo é formado por gestores e lideranças de doze municípios sul-mato-grossenses que integram o programa Cidade Empreendedora.

De acordo com o Sebrae/MS, a missão tem o objetivo de aproximar os municípios do projeto da Rota Bioceânica, que representa uma nova alternativa de escoamento da produção brasileira e de acesso aos mercados internacionais, especialmente do continente asiático.

O Corredor Bioceânico de Capricórnio é considerado uma das principais iniciativas de integração da América do Sul, conectando o Centro-Oeste brasileiro ao Pacífico, impulsionando o comércio, o turismo e o desenvolvimento regional.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Alckmin reforça mobilização do governo contra intoxicações por metanol

Milton - 0
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, manifestou hoje (7) a grande preocupação do governo com as mortes e os...
Leia mais

MS tem nova morte suspeita por intoxicação de metanol, diz ministério da saúde

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul tem nova morte suspeita de intoxicação por metanol. O dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde, durante a atualização diária...
Leia mais

MS inicia campanha de multivacinação com foco na atualização da caderneta de crianças e adolescentes

ANELISE PEREIRA - 0
Ação acontece até 31 de outubro e é voltada a menores de 15 anos O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES...
Leia mais

De passarinhada a mergulho de sereia e herói das águas: Bioparque divulga programação de sábado

ANELISE PEREIRA - 0
O Dia das Crianças será comemorado em 12 de outubro, mas o Bioparque Pantanal irá antecipar a festa com uma programação especial neste sábado...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia