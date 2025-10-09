AMAMBAI: Prefeitura participa de fórum internacional sobre a Rota Bioceânica na Argentina

Entre os dias 8 e 10 de outubro, o prefeito de Amambai, Sérgio Barbosa, participa do VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, realizado em San Salvador de Jujuy, na Argentina. O evento reúne cerca de 700 representantes do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, além de lideranças do setor privado, acadêmico e da sociedade civil.

O fórum tem como objetivo debater estratégias de integração regional, desenvolvimento econômico e fortalecimento da conexão entre os países que integram a Rota Bioceânica, projeto que vai interligar o Brasil ao Oceano Pacífico por meio do Paraguai, Argentina e Chile.

A programação inclui Cúpula de Governadores, painéis técnicos, rodadas de negócios e mesas temáticas voltadas à troca de experiências e articulação entre gestores públicos e empresários.

A participação do prefeito Sérgio Barbosa integra a missão técnica organizada pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc, com o apoio da Assomasul. O grupo é formado por gestores e lideranças de doze municípios sul-mato-grossenses que integram o programa Cidade Empreendedora.

De acordo com o Sebrae/MS, a missão tem o objetivo de aproximar os municípios do projeto da Rota Bioceânica, que representa uma nova alternativa de escoamento da produção brasileira e de acesso aos mercados internacionais, especialmente do continente asiático.

O Corredor Bioceânico de Capricórnio é considerado uma das principais iniciativas de integração da América do Sul, conectando o Centro-Oeste brasileiro ao Pacífico, impulsionando o comércio, o turismo e o desenvolvimento regional.