sexta-feira, 14/11/2025

AMAMBAI: Prefeito Sérgio Barbosa cumpre agenda em Campo Grande e avança em pautas importantes para o município.

Publicado por ANELISE PEREIRA

O prefeito de Amambai, Sérgio Barbosa, cumpriu agenda oficial em Campo Grande nesta quarta-feira, 12, tratando de assuntos estratégicos para o desenvolvimento do município em diversas áreas.

Durante a passagem pela capital, Sérgio se reuniu com a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo, para finalizar projetos habitacionais que beneficiarão famílias amambaienses.

Na Secretaria de Estado de Saúde, o prefeito solicitou agilidade na liberação de recursos destinados à obra do Hospital Regional de Amambai, uma das mais aguardadas pela população.

Sérgio também esteve no IMASUL, onde pediu celeridade na liberação da licença ambiental referente ao Anel Viário, cuja análise já se encontra em fase final.

Em reunião na Seilog, com o secretário Guilherme Alcântara, o prefeito tratou da liberação de recursos para a obra de drenagem da Rua Antônio Pereira dos Santos, que vai resolver um antigo problema de alagamentos na região.

Encerrando a agenda, Sérgio visitou a Sejusp, onde solicitou apoio para regularizar o plantão médico do IML, garantindo o bom funcionamento do serviço no município.

“Estamos trabalhando para destravar projetos e garantir que os investimentos cheguem o quanto antes a Amambai. São ações que refletem diretamente na qualidade de vida da população”, destacou o prefeito.

CATEGORIAS:
GERAL

