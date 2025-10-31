 Alunos de Costa Rica conquistam ouro e prata na 78ª jornada de foguetes no Rio de Janeiro

A cidade de Costa Rica se destacou durante a 78ª Jornada de Foguetes, realizada de 27 a 30 de outubro de 2025, no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí – RJ. Representando com excelência a Rede Municipal de Ensino (REME), os alunos das escolas Professor Adenocre Alexandre de Morais e Francisco Martins Carrijo conquistaram os títulos de campeão e vice-campeão, respectivamente. A aluna Amanda Corrêa Weis, acompanhada pela professora Aryliane Ribas, e os alunos Geovani Ferreira Montani, Kemilly Iara Almeida Costa, Sâmira Eloah de Andrade, Natã Henrique Eugênio da Silva e Miguel Gonçalves Oliveira, sob a orientação da professora Rozilaine Corrêa, mostraram dedicação e trabalho em equipe, refletindo o aprendizado construído ao longo do ano.

O prefeito de Costa Rica enalteceu as escolas municipais Adenocre e Francisco Carrijo, destacando o orgulho que a Escola Cívico-Militar Adenocre traz para a comunidade. Ele afirmou que essa conquista vai além de um troféu; é um símbolo do potencial dos jovens de Costa Rica e da força transformadora da educação, que molda futuros e empodera a sociedade.



A conquista é resultado do comprometimento dos educadores e da coordenação da professora Egiane Borges, que incentivaram os alunos a acreditarem no poder da educação, disciplina e trabalho coletivo. A comunidade escolar celebra essa vitória, que representa não apenas um prêmio, mas uma inspiração para outros estudantes da região. Na Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), que envolveu mais de 300 mil estudantes em todo o Brasil, foram distribuídas 6.188 medalhas, com 60,2% delas destinadas a alunos da rede pública, evidenciando a importância do acesso à educação de qualidade.



Durante a Jornada, os alunos não apenas lançaram foguetes construídos em suas escolas, mas também aprenderam a construir novos modelos, ampliando seus conhecimentos em astronáutica e astronomia. O evento contou com oficinas práticas e observação das constelações, proporcionando uma experiência enriquecedora. Os melhores participantes de cada etapa receberam troféus e menções honrosas, valorizando ainda mais o esforço dos estudantes.



A diretora Tânia Regina dos Santos Godoy Corrêa, da escola campeã que conquistou o ouro, expressou seu imenso orgulho pelo desempenho excepcional dos alunos e pela dedicação incansável da equipe pedagógica. Essa conquista é um reflexo do esforço coletivo e do compromisso com a educação de qualidade, que transforma vidas e inspira futuros brilhantes



A secretária de Educação, Maria Almeida, enfatizou a importância dessa conquista para o desenvolvimento educacional da cidade, ressaltando que ela representa um marco significativo no compromisso com a formação de cidadãos críticos. Essa vitória não apenas valoriza o esforço dos alunos e educadores, mas também prepara nossos jovens para os desafios do futuro, promovendo uma sociedade mais consciente e participativa.



A 78ª Jornada de Foguetes não apenas coroou os alunos das escolas municipais de Costa Rica com títulos de campeão e vice-campeão, mas também reafirmou o papel fundamental da educação na formação de futuros cidadãos. Essa conquista coletiva é um testemunho do talento e da dedicação dos estudantes, educadores e da comunidade, que juntos acreditam no poder transformador do conhecimento. À medida que celebramos esse sucesso, fica evidente que iniciativas como a Jornada de Foguetes são essenciais para inspirar e motivar os jovens, preparando-os para os desafios do amanhã. Com o apoio contínuo das escolas e da gestão pública, Costa Rica se posiciona como um exemplo de excelência educacional e de valorização do potencial de seus alunos.