Alta do óleo de soja gera preocupações no governo Lula

A alta de 30% no preço do óleo de soja em 2024 tem gerado preocupação no governo Lula, que busca entender as causas dessa escalada. O presidente levantou a hipótese de que o aumento na mistura de biocombustíveis nos combustíveis possa estar afetando os preços dos alimentos. Além disso, ele questiona se a soja destinada ao biodiesel e o milho para etanol estão impactando o mercado.

Em abril, a mistura de biodiesel no diesel aumentará de 14% para 15%, o que pode acirrar o debate. Embora o setor privado argumente que fatores como o dólar e a quebra de safra sejam os principais responsáveis pela alta dos preços, a pressão sobre os preços alimentares permanece um tema sensível para o governo, especialmente após o impacto na popularidade do presidente, conforme pesquisas recentes.