Algodão em alta no MT

A produção de pluma de algodão em Mato Grosso está projetada para alcançar 2,85 milhões de toneladas na safra 2024/25, um crescimento de 9,54% em relação ao ciclo anterior, conforme estimativa do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço se deve principalmente ao aumento da produtividade, que passou de 297,06 para 302,99 arrobas por hectare, com rendimento médio da pluma subindo para 41,20%.

A demanda por algodão deve superar a oferta interna, chegando a 2,71 milhões de toneladas, com exportações estimadas em 2,06 milhões de toneladas — 76% desse volume. O consumo estadual está projetado em 33,62 mil toneladas, enquanto o interestadual deve somar 617,54 mil toneladas.

Apesar do crescimento na produção e nas exportações, os preços da pluma seguem pressionados, fechando em queda no indicador Cepea/Esalq. O Imea alerta para custos elevados na próxima safra, o que pode reduzir as margens dos produtores. Diante disso, recomenda atenção e estratégias para manter a rentabilidade no setor algodoeiro.