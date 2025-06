Alex é o novo técnico do Operário-PR

O ex-meia Alex, ídolo de clubes como Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira como novo técnico do Operário-PR. Ele substitui Bruno Pivetti, demitido após a derrota para o Athletic, pela Série B.

Alex, que teve passagens como técnico por São Paulo (sub-20), Avaí e Antalyaspor (Turquia), estreia no comando do Fantasma na próxima segunda-feira, contra o Novorizontino, no estádio Germano Krüger.

O treinador chega acompanhado de Zé Roberto Lucini e João Paulo Cavalcanti, seus auxiliares de longa data. Lucini, inclusive, deixou o sub-20 do Paraná Clube para integrar a nova comissão.

Campeão paranaense em 2024, o Operário vive má fase e acumula cinco jogos sem vencer. Com 14 pontos, está na 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.

Conhecido por valorizar a posse de bola e o trabalho com jovens atletas, Alex tenta agora reverter o momento delicado e reerguer o time na Série B.