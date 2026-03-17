ALEMS homenageia Chico Carvalho pelo legado na pecuária

Deputado Zé Teixeira apresenta Moção de Pesar pelo falecimento do pecuarista

O falecimento de Francisco José de Carvalho Neto, aos 84 anos, motivou a apresentação de uma Moção de Pesar na ALEMS nesta terça-feira (17). Conhecido como “Chico Ventania”, ele teve papel fundamental na formação do plantel bovino brasileiro e no fortalecimento do agronegócio no estado.

Chico Carvalho participou da histórica expedição de 1962 à Ásia, trazendo da Índia exemplares das raças Nelore, Gir e Guzerá, que impulsionaram a autossuficiência do Brasil na produção de carne. Sua visão técnica e habilidade na seleção de matrizes e reprodutores definiram padrões de precocidade e rusticidade do rebanho nacional.

Com atuação em Porto Murtinho, na Fazenda Arroio Sexto, tornou-se referência consultiva, participando de leilões e auxiliando outros criadores no melhoramento genético. Associado da ABCZ desde 1984, foi homenageado com o Mérito ABCZ em 2005, mantendo seu rigor técnico até o fim da vida.

A moção apresentada por Zé Teixeira foi aprovada pelo plenário e será entregue aos familiares como reconhecimento oficial do Parlamento Estadual ao legado de Chico Carvalho para Mato Grosso do Sul e o país.