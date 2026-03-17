terça-feira, 17/03/2026

ALEMS homenageia Chico Carvalho pelo legado na pecuária

Contribuição histórica para o rebanho brasileiro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Deputado Zé Teixeira apresenta Moção de Pesar pelo falecimento do pecuarista

O falecimento de Francisco José de Carvalho Neto, aos 84 anos, motivou a apresentação de uma Moção de Pesar na ALEMS nesta terça-feira (17). Conhecido como “Chico Ventania”, ele teve papel fundamental na formação do plantel bovino brasileiro e no fortalecimento do agronegócio no estado.

Chico Carvalho participou da histórica expedição de 1962 à Ásia, trazendo da Índia exemplares das raças Nelore, Gir e Guzerá, que impulsionaram a autossuficiência do Brasil na produção de carne. Sua visão técnica e habilidade na seleção de matrizes e reprodutores definiram padrões de precocidade e rusticidade do rebanho nacional.

Com atuação em Porto Murtinho, na Fazenda Arroio Sexto, tornou-se referência consultiva, participando de leilões e auxiliando outros criadores no melhoramento genético. Associado da ABCZ desde 1984, foi homenageado com o Mérito ABCZ em 2005, mantendo seu rigor técnico até o fim da vida.

A moção apresentada por Zé Teixeira foi aprovada pelo plenário e será entregue aos familiares como reconhecimento oficial do Parlamento Estadual ao legado de Chico Carvalho para Mato Grosso do Sul e o país.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Declaração contra secretário de Saúde é injusta, afirma Zé Teixeira

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira considerou injusto o pronunciamento parlamentar realizado nesta quinta-feira (12) na tribuna da Assembleia Legislativa sobre a atuação do secretário...
Leia mais

Zé Teixeira aponta Maracaju como modelo de educação para MS

Milton - 0
Deputado defende expansão de práticas inovadoras pelo Estado A transformação do Brasil em uma nação de primeiro mundo depende do fortalecimento da educação básica, afirmou...
Leia mais

Corumbaense vence Dourados e garante vaga na semifinal

Milton - 0
Carijó da Avenida celebra vitória no estadual e mira próximo desafio O Corumbaense garantiu vaga em uma das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao vencer o...
Leia mais

Irã desiste da Copa do Mundo de 2026

Milton - 0
Ministro do Esporte cita ataques dos EUA e morte de líder supremo como motivos para afastamento O Irã anunciou oficialmente que não participará da Copa...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia