quarta-feira, 12/11/2025

ÁGUA CLARA: 311 alunos do 5º ano realizam a prova do SAEB no município.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na última semana, as escolas do município realizaram a aplicação da prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para 311 alunos do 5º ano, distribuídos em 14 turmas da rede municipal. A avaliação, que ocorreu de forma tranquila e organizada, é um passo crucial para mapear os conhecimentos dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática.

A avaliação é fundamental para verificar a qualidade do ensino e direcionar as políticas públicas educacionais no município, que com as informações coletadas podem ser planejadas com direcionamento adequado.

O SAEB é a principal avaliação externa da educação brasileira, aplicada periodicamente pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Seu principal objetivo é produzir um diagnóstico preciso da qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas, identificando pontos fortes e áreas que necessitam de mais investimento e atenção. Os resultados, quando somados aos dados de fluxo escolar, compõem o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), um indicador fundamental que orienta a criação e o aprimoramento de políticas públicas para a área em Água Clara e em todo o país. A participação maciça dos estudantes é, portanto, essencial para que o retrato da educação no município seja o mais fiel possível.

